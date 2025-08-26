עוד על DIVER

Divergence Protocol סֵמֶל

Divergence Protocol מחיר (DIVER)

לא רשום

1 DIVER ל USDמחיר חי:

$0.01114082
$0.01114082
-3.60%1D
USD
Divergence Protocol (DIVER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:20:13 (UTC+8)

Divergence Protocol (DIVER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01111874
$ 0.01111874
24 שעות נמוך
$ 0.01158896
$ 0.01158896
גבוה 24 שעות

$ 0.01111874
$ 0.01111874

$ 0.01158896
$ 0.01158896

$ 0.454064
$ 0.454064

$ 0.00490827
$ 0.00490827

+0.10%

-3.69%

-0.03%

-0.03%

Divergence Protocol (DIVER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01114082. במהלך 24 השעות האחרונות, DIVER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01111874 לבין שיא של $ 0.01158896, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIVERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.454064, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00490827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIVER השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -3.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Divergence Protocol (DIVER) מידע שוק

$ 7.35M
$ 7.35M

--
--

$ 11.14M
$ 11.14M

660.00M
660.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Divergence Protocol הוא $ 7.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIVER הוא 660.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.14M.

Divergence Protocol (DIVER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Divergence Protocolל USDהיה $ -0.00042713246332739.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDivergence Protocol ל USDהיה . $ +0.0009144385.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDivergence Protocol ל USDהיה $ +0.0065678063.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Divergence Protocolל USDהיה $ +0.003698094260558056.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00042713246332739-3.69%
30 ימים$ +0.0009144385+8.21%
60 ימים$ +0.0065678063+58.95%
90 ימים$ +0.003698094260558056+49.69%

מה זהDivergence Protocol (DIVER)

Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.

Divergence Protocol (DIVER) משאב

האתר הרשמי

Divergence Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Divergence Protocol (DIVER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Divergence Protocol (DIVER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Divergence Protocol.

בדוק את Divergence Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

DIVER למטבעות מקומיים

Divergence Protocol (DIVER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Divergence Protocol (DIVER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIVER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Divergence Protocol (DIVER)

כמה שווה Divergence Protocol (DIVER) היום?
החי DIVERהמחיר ב USD הוא 0.01114082 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DIVER ל USD?
המחיר הנוכחי של DIVER ל USD הוא $ 0.01114082. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Divergence Protocol?
שווי השוק של DIVER הוא $ 7.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DIVER?
ההיצע במחזור של DIVER הוא 660.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DIVER?
‏‏DIVER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.454064 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DIVER?
DIVER ‏‏רשם מחירATL של 0.00490827 USD.
מהו נפח המסחר של DIVER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DIVER הוא -- USD.
האם DIVER יעלה השנה?
DIVER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DIVER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:20:13 (UTC+8)

