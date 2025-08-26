Divergence Protocol (DIVER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01111874 $ 0.01111874 $ 0.01111874 24 שעות נמוך $ 0.01158896 $ 0.01158896 $ 0.01158896 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01111874$ 0.01111874 $ 0.01111874 גבוה 24 שעות $ 0.01158896$ 0.01158896 $ 0.01158896 שיא כל הזמנים $ 0.454064$ 0.454064 $ 0.454064 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00490827$ 0.00490827 $ 0.00490827 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -3.69% שינוי מחיר (7D) -0.03% שינוי מחיר (7D) -0.03%

Divergence Protocol (DIVER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01114082. במהלך 24 השעות האחרונות, DIVER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01111874 לבין שיא של $ 0.01158896, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIVERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.454064, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00490827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIVER השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -3.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Divergence Protocol (DIVER) מידע שוק

שווי שוק $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M אספקת מחזור 660.00M 660.00M 660.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Divergence Protocol הוא $ 7.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIVER הוא 660.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.14M.