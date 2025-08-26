Dippy Speech (SN58) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.946462 גבוה 24 שעות $ 1.099 שיא כל הזמנים $ 1.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.703119 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.92% שינוי מחיר (1D) -1.51% שינוי מחיר (7D) +31.00%

Dippy Speech (SN58) המחיר בזמן אמת של הוא $1.003. במהלך 24 השעות האחרונות, SN58 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.946462 לבין שיא של $ 1.099, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN58השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.703119.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN58 השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dippy Speech (SN58) מידע שוק

שווי שוק $ 1.99M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.99M אספקת מחזור 1.98M אספקה כוללת 1,982,265.119144471

שווי השוק הנוכחי של Dippy Speech הוא $ 1.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN58 הוא 1.98M, עם היצע כולל של 1982265.119144471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.99M.