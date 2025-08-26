עוד על SN58

Dippy Speech סֵמֶל

Dippy Speech מחיר (SN58)

לא רשום

1 SN58 ל USDמחיר חי:

$1.001
$1.001$1.001
-1.50%1D
USD
Dippy Speech (SN58) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:34:11 (UTC+8)

Dippy Speech (SN58) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.946462
$ 0.946462$ 0.946462
24 שעות נמוך
$ 1.099
$ 1.099$ 1.099
גבוה 24 שעות

$ 0.946462
$ 0.946462$ 0.946462

$ 1.099
$ 1.099$ 1.099

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0.703119
$ 0.703119$ 0.703119

+0.92%

-1.51%

+31.00%

+31.00%

Dippy Speech (SN58) המחיר בזמן אמת של הוא $1.003. במהלך 24 השעות האחרונות, SN58 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.946462 לבין שיא של $ 1.099, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN58השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.703119.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN58 השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.00% ב-7 הימים האחרונים.

Dippy Speech (SN58) מידע שוק

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

--
----

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

1.98M
1.98M 1.98M

1,982,265.119144471
1,982,265.119144471 1,982,265.119144471

שווי השוק הנוכחי של Dippy Speech הוא $ 1.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN58 הוא 1.98M, עם היצע כולל של 1982265.119144471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.99M.

Dippy Speech (SN58) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dippy Speechל USDהיה $ -0.015398711701679.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDippy Speech ל USDהיה . $ -0.2785948848.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDippy Speech ל USDהיה $ +0.1510086710.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dippy Speechל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.015398711701679-1.51%
30 ימים$ -0.2785948848-27.77%
60 ימים$ +0.1510086710+15.06%
90 ימים$ 0--

מה זהDippy Speech (SN58)

Best Open-Source Speech Model

Dippy Speech (SN58) משאב

האתר הרשמי

Dippy Speechתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dippy Speech (SN58) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dippy Speech (SN58) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Dippy Speech תחזית המחיר עכשיו‏!

SN58 למטבעות מקומיים

Dippy Speech (SN58) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dippy Speech (SN58) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SN58 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dippy Speech (SN58)

כמה שווה Dippy Speech (SN58) היום?
החי SN58המחיר ב USD הוא 1.003 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN58 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN58 ל USD הוא $ 1.003. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dippy Speech?
שווי השוק של SN58 הוא $ 1.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN58?
ההיצע במחזור של SN58 הוא 1.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN58?
‏‏SN58 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.52 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN58?
SN58 ‏‏רשם מחירATL של 0.703119 USD.
מהו נפח המסחר של SN58?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN58 הוא -- USD.
האם SN58 יעלה השנה?
SN58 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN58 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:34:11 (UTC+8)

