DIMO (DIMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04754232 גבוה 24 שעות $ 0.050246 שיא כל הזמנים $ 0.785628 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02171116 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.06% שינוי מחיר (1D) -1.28% שינוי מחיר (7D) -3.08%

DIMO (DIMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04869194. במהלך 24 השעות האחרונות, DIMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04754232 לבין שיא של $ 0.050246, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.785628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02171116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIMO השתנה ב -2.06% במהלך השעה האחרונה, -1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIMO (DIMO) מידע שוק

שווי שוק $ 19.02M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.69M אספקת מחזור 390.61M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DIMO הוא $ 19.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIMO הוא 390.61M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.69M.