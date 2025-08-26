DeltaPrime (PRIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.080563 גבוה 24 שעות $ 0.259143 שיא כל הזמנים $ 1.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0102086 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -9.45% שינוי מחיר (7D) +493.69%

DeltaPrime (PRIME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.233999. במהלך 24 השעות האחרונות, PRIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.080563 לבין שיא של $ 0.259143, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0102086.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRIME השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -9.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+493.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeltaPrime (PRIME) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.36M אספקת מחזור 4.33M אספקה כוללת 40,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeltaPrime הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRIME הוא 4.33M, עם היצע כולל של 40000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.36M.