Delta Exchange מחיר (DETO)
+0.00%
+0.02%
+3.64%
+3.64%
Delta Exchange (DETO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.061709. במהלך 24 השעות האחרונות, DETO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.060904 לבין שיא של $ 0.06171, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DETOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.629138, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00701012.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DETO השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Delta Exchange הוא $ 5.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DETO הוא 94.42M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.85M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Delta Exchangeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDelta Exchange ל USDהיה . $ +0.0110577529.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDelta Exchange ל USDהיה $ +0.0136571396.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Delta Exchangeל USDהיה $ -0.00004599322566086.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.02%
|30 ימים
|$ +0.0110577529
|+17.92%
|60 ימים
|$ +0.0136571396
|+22.13%
|90 ימים
|$ -0.00004599322566086
|-0.07%
Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.
