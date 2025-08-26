Delta Exchange (DETO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.060904 $ 0.060904 $ 0.060904 24 שעות נמוך $ 0.06171 $ 0.06171 $ 0.06171 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.060904$ 0.060904 $ 0.060904 גבוה 24 שעות $ 0.06171$ 0.06171 $ 0.06171 שיא כל הזמנים $ 0.629138$ 0.629138 $ 0.629138 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00701012$ 0.00701012 $ 0.00701012 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +3.64% שינוי מחיר (7D) +3.64%

Delta Exchange (DETO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.061709. במהלך 24 השעות האחרונות, DETO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.060904 לבין שיא של $ 0.06171, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DETOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.629138, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00701012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DETO השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Delta Exchange (DETO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.85M$ 30.85M $ 30.85M אספקת מחזור 94.42M 94.42M 94.42M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Delta Exchange הוא $ 5.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DETO הוא 94.42M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.85M.