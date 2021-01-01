DeFido (DEFIDO) טוקנומיקה
DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain.
DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity.
We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.
DeFido (DEFIDO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של DeFido (DEFIDO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DEFIDO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DEFIDOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DEFIDOטוקניומיקה, חקרו אתDEFIDOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
