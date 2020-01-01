Datawitch (DATAWITCH) טוקנומיקה
Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration.
This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch.
Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.
Datawitch (DATAWITCH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Datawitch (DATAWITCH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Datawitch (DATAWITCH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Datawitch (DATAWITCH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DATAWITCH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DATAWITCHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DATAWITCHטוקניומיקה, חקרו אתDATAWITCHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.