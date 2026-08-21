D1ckGPT מחיר היום

מחיר D1ckGPT (DICK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00578631, עם שינוי של 4.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DICK ל USD הוא $ 0.00578631 לכל DICK.

D1ckGPT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 378,132, עם היצע במחזור של 65.35M DICK. ב‑24 השעות האחרונות, DICK סחר בין $ 0.00560162 (נמוך) ל $ 0.00597141 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.297034, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00440837.

ביצועים לטווח קצר, DICK נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו +23.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.13K.

D1ckGPT (DICK) מידע שוק

שווי שוק $ 378.13K$ 378.13K $ 378.13K נפח (24 שעות) $ 2.13K$ 2.13K $ 2.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 399.26K$ 399.26K $ 399.26K אספקת מחזור 65.35M 65.35M 65.35M אספקה כוללת 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של D1ckGPT הוא $ 378.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.13K. ההיצע במחזור של DICK הוא 65.35M, עם היצע כולל של 69000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 399.26K.