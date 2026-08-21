CRUDE מחיר היום

מחיר CRUDE (CRUDE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRUDE ל USD הוא $ 0 לכל CRUDE.

CRUDE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,283, עם היצע במחזור של 100.00B CRUDE. ב‑24 השעות האחרונות, CRUDE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRUDE נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CRUDE (CRUDE) מידע שוק

שווי שוק $ 31.28K$ 31.28K $ 31.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.28K$ 31.28K $ 31.28K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CRUDE הוא $ 31.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRUDE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.28K.