מחיר CrowdStrike xStock (CRWDX) בזמן אמת היום הוא $ 525.92, עם שינוי של 2.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRWDX ל USD הוא $ 525.92 לכל CRWDX.

CrowdStrike xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 248,253, עם היצע במחזור של 472.04 CRWDX. ב‑24 השעות האחרונות, CRWDX סחר בין $ 522.73 (נמוך) ל $ 542.06 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 563.49, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 403.98.

ביצועים לטווח קצר, CRWDX נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו -5.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CrowdStrike xStock (CRWDX) מידע שוק

שווי שוק $ 248.25K$ 248.25K $ 248.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.11M$ 11.11M $ 11.11M אספקת מחזור 472.04 472.04 472.04 אספקה כוללת 21,120.0 21,120.0 21,120.0

