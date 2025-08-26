CROW (CROW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00057212$ 0.00057212 $ 0.00057212 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000882$ 0.00000882 $ 0.00000882 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -3.10% שינוי מחיר (7D) -3.10%

CROW (CROW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001112. במהלך 24 השעות האחרונות, CROW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00057212, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000882.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CROW (CROW) מידע שוק

שווי שוק $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K אספקת מחזור 970.70M 970.70M 970.70M אספקה כוללת 999,525,116.072971 999,525,116.072971 999,525,116.072971

שווי השוק הנוכחי של CROW הוא $ 10.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROW הוא 970.70M, עם היצע כולל של 999525116.072971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.12K.