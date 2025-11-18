Crome מחיר היום

מחיר Crome (CROME) בזמן אמת היום הוא $ 0.00818493, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CROME ל USD הוא $ 0.00818493 לכל CROME.

Crome כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,184.93, עם היצע במחזור של 1.00M CROME. ב‑24 השעות האחרונות, CROME סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.322876, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00772015.

ביצועים לטווח קצר, CROME נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Crome (CROME) מידע שוק

שווי שוק $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crome הוא $ 8.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROME הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.18K.