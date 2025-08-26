Crodie (CRODIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.04299022 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -3.34% שינוי מחיר (7D) -1.16%

Crodie (CRODIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRODIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRODIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04299022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRODIE השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -3.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crodie (CRODIE) מידע שוק

שווי שוק $ 251.27K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 251.27K אספקת מחזור 999.88M אספקה כוללת 999,879,377.1883284

שווי השוק הנוכחי של Crodie הוא $ 251.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRODIE הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999879377.1883284. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 251.27K.