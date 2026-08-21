Crazy Frog Coin מחיר היום

מחיר Crazy Frog Coin (CRAZY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRAZY ל USD הוא $ 0 לכל CRAZY.

Crazy Frog Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,527, עם היצע במחזור של 1.00B CRAZY. ב‑24 השעות האחרונות, CRAZY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00454342, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRAZY נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Crazy Frog Coin (CRAZY) מידע שוק

שווי שוק $ 66.53K$ 66.53K $ 66.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.53K$ 66.53K $ 66.53K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crazy Frog Coin הוא $ 66.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAZY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.53K.