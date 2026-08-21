Coinbase Wrapped MEGA מחיר היום

מחיר Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) בזמן אמת היום הוא $ 0.03906948, עם שינוי של 11.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CBMEGA ל USD הוא $ 0.03906948 לכל CBMEGA.

Coinbase Wrapped MEGA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 675,236, עם היצע במחזור של 17.28M CBMEGA. ב‑24 השעות האחרונות, CBMEGA סחר בין $ 0.03479293 (נמוך) ל $ 0.03948361 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.172413, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02831716.

ביצועים לטווח קצר, CBMEGA נע ב +1.32% בשעה האחרונה ו +22.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 422.32K.

Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) מידע שוק

שווי שוק $ 675.24K$ 675.24K $ 675.24K נפח (24 שעות) $ 422.32K$ 422.32K $ 422.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 675.24K$ 675.24K $ 675.24K אספקת מחזור 17.28M 17.28M 17.28M אספקה כוללת 17,282,953.32345775 17,282,953.32345775 17,282,953.32345775

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped MEGA הוא $ 675.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 422.32K. ההיצע במחזור של CBMEGA הוא 17.28M, עם היצע כולל של 17282953.32345775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 675.24K.