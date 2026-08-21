coinage מחיר היום

מחיר coinage (COINAGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COINAGE ל USD הוא $ 0 לכל COINAGE.

coinage כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 97,786, עם היצע במחזור של 1.00B COINAGE. ב‑24 השעות האחרונות, COINAGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01197817, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COINAGE נע ב -0.34% בשעה האחרונה ו -2.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

coinage (COINAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 97.79K$ 97.79K $ 97.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.79K$ 97.79K $ 97.79K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של coinage הוא $ 97.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COINAGE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.79K.