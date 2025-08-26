עוד על COAT

COAT DOG סֵמֶל

COAT DOG מחיר (COAT)

לא רשום

1 COAT ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
USD
COAT DOG (COAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:12:17 (UTC+8)

COAT DOG (COAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-7.94%

-17.42%

-17.42%

COAT DOG (COAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COAT השתנה ב -1.30% במהלך השעה האחרונה, -7.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COAT DOG (COAT) מידע שוק

$ 114.46K
$ 114.46K$ 114.46K

--
----

$ 114.46K
$ 114.46K$ 114.46K

98.19B
98.19B 98.19B

98,192,966,332.0
98,192,966,332.0 98,192,966,332.0

שווי השוק הנוכחי של COAT DOG הוא $ 114.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COAT הוא 98.19B, עם היצע כולל של 98192966332.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.46K.

COAT DOG (COAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של COAT DOGל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOAT DOG ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOAT DOG ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של COAT DOGל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.94%
30 ימים$ 0-33.29%
60 ימים$ 0-11.92%
90 ימים$ 0--

מה זהCOAT DOG (COAT)

Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.

COAT DOG (COAT) משאב

האתר הרשמי

COAT DOGתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COAT DOG (COAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COAT DOG (COAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COAT DOG.

בדוק את COAT DOG תחזית המחיר עכשיו‏!

COAT למטבעות מקומיים

COAT DOG (COAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COAT DOG (COAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על COAT DOG (COAT)

כמה שווה COAT DOG (COAT) היום?
החי COATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COAT ל USD?
המחיר הנוכחי של COAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COAT DOG?
שווי השוק של COAT הוא $ 114.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COAT?
ההיצע במחזור של COAT הוא 98.19B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COAT?
‏‏COAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COAT?
COAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COAT הוא -- USD.
האם COAT יעלה השנה?
COAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:12:17 (UTC+8)

