ClipX מחיר היום

מחיר ClipX (CLIPX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLIPX ל USD הוא $ 0 לכל CLIPX.

ClipX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 787,917, עם היצע במחזור של 1.00B CLIPX. ב‑24 השעות האחרונות, CLIPX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0032213, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLIPX נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו -8.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 36.68K.

ClipX (CLIPX) מידע שוק

שווי שוק $ 787.92K$ 787.92K $ 787.92K נפח (24 שעות) $ 36.68K$ 36.68K $ 36.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 787.92K$ 787.92K $ 787.92K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ClipX הוא $ 787.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 36.68K. ההיצע במחזור של CLIPX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 787.92K.