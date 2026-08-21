Clawshi מחיר היום

מחיר Clawshi (CLAWSHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWSHI ל USD הוא $ 0 לכל CLAWSHI.

Clawshi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,204, עם היצע במחזור של 100.00B CLAWSHI. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWSHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWSHI נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו +24.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clawshi (CLAWSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 45.20K$ 45.20K $ 45.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.20K$ 45.20K $ 45.20K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Clawshi הוא $ 45.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWSHI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.20K.