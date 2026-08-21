Cashaa מחיר היום

מחיר Cashaa (CAS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAS ל USD הוא $ 0 לכל CAS.

Cashaa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 725,732, עם היצע במחזור של 725.89M CAS. ב‑24 השעות האחרונות, CAS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.228829, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CAS נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.62.

Cashaa (CAS) מידע שוק

שווי שוק $ 725.73K$ 725.73K $ 725.73K נפח (24 שעות) $ 19.62$ 19.62 $ 19.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 999.78K$ 999.78K $ 999.78K אספקת מחזור 725.89M 725.89M 725.89M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cashaa הוא $ 725.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.62. ההיצע במחזור של CAS הוא 725.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 999.78K.