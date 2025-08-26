CADAI (CADAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01308636 $ 0.01308636 $ 0.01308636 24 שעות נמוך $ 0.01497123 $ 0.01497123 $ 0.01497123 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01308636$ 0.01308636 $ 0.01308636 גבוה 24 שעות $ 0.01497123$ 0.01497123 $ 0.01497123 שיא כל הזמנים $ 0.378584$ 0.378584 $ 0.378584 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01308636$ 0.01308636 $ 0.01308636 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.99% שינוי מחיר (1D) -10.16% שינוי מחיר (7D) -33.91% שינוי מחיר (7D) -33.91%

CADAI (CADAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01329928. במהלך 24 השעות האחרונות, CADAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01308636 לבין שיא של $ 0.01497123, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CADAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.378584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01308636.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CADAI השתנה ב +0.99% במהלך השעה האחרונה, -10.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CADAI (CADAI) מידע שוק

שווי שוק $ 191.69K$ 191.69K $ 191.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 191.69K$ 191.69K $ 191.69K אספקת מחזור 14.47M 14.47M 14.47M אספקה כוללת 14,465,728.92901817 14,465,728.92901817 14,465,728.92901817

שווי השוק הנוכחי של CADAI הוא $ 191.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CADAI הוא 14.47M, עם היצע כולל של 14465728.92901817. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.69K.