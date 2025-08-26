עוד על BUCKET

Bucket Hat סֵמֶל

Bucket Hat מחיר (BUCKET)

לא רשום

1 BUCKET ל USDמחיר חי:

--
----
-8.80%1D
USD
Bucket Hat (BUCKET) טבלת מחירים חיה
Bucket Hat (BUCKET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-9.58%

+5.90%

+5.90%

Bucket Hat (BUCKET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUCKET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUCKETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUCKET השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -9.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bucket Hat (BUCKET) מידע שוק

$ 31.48K
$ 31.48K$ 31.48K

--
----

$ 31.48K
$ 31.48K$ 31.48K

999.34M
999.34M 999.34M

999,342,767.126996
999,342,767.126996 999,342,767.126996

שווי השוק הנוכחי של Bucket Hat הוא $ 31.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUCKET הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999342767.126996. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.48K.

Bucket Hat (BUCKET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bucket Hatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBucket Hat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBucket Hat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bucket Hatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.58%
30 ימים$ 0+1.30%
60 ימים$ 0-60.83%
90 ימים$ 0--

מה זהBucket Hat (BUCKET)

A popular meme of a bear wearing a bucket on its head

Bucket Hat (BUCKET) משאב

האתר הרשמי

Bucket Hatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bucket Hat (BUCKET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bucket Hat (BUCKET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bucket Hat.

בדוק את Bucket Hat תחזית המחיר עכשיו‏!

BUCKET למטבעות מקומיים

Bucket Hat (BUCKET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bucket Hat (BUCKET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUCKET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bucket Hat (BUCKET)

כמה שווה Bucket Hat (BUCKET) היום?
החי BUCKETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUCKET ל USD?
המחיר הנוכחי של BUCKET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bucket Hat?
שווי השוק של BUCKET הוא $ 31.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUCKET?
ההיצע במחזור של BUCKET הוא 999.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUCKET?
‏‏BUCKET השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUCKET?
BUCKET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BUCKET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUCKET הוא -- USD.
האם BUCKET יעלה השנה?
BUCKET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUCKET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.