Bridged WETH (WETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,331.71 $ 4,331.71 $ 4,331.71 24 שעות נמוך $ 4,666.3 $ 4,666.3 $ 4,666.3 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,331.71$ 4,331.71 $ 4,331.71 גבוה 24 שעות $ 4,666.3$ 4,666.3 $ 4,666.3 שיא כל הזמנים $ 4,943.58$ 4,943.58 $ 4,943.58 המחיר הנמוך ביותר $ 1,404.68$ 1,404.68 $ 1,404.68 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -3.47% שינוי מחיר (7D) +4.23% שינוי מחיר (7D) +4.23%

Bridged WETH (WETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,434.09. במהלך 24 השעות האחרונות, WETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,331.71 לבין שיא של $ 4,666.3, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,943.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,404.68.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WETH השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -3.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bridged WETH (WETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Bridged WETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.89M. ההיצע במחזור של WETH הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.