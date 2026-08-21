BlockChip מחיר היום

מחיר BlockChip (BCP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCP ל USD הוא $ 0 לכל BCP.

BlockChip כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 455,528, עם היצע במחזור של 1.00B BCP. ב‑24 השעות האחרונות, BCP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00113425, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BCP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -1.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 190.24.

BlockChip (BCP) מידע שוק

שווי שוק $ 455.53K$ 455.53K $ 455.53K נפח (24 שעות) $ 190.24$ 190.24 $ 190.24 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 455.53K$ 455.53K $ 455.53K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlockChip הוא $ 455.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 190.24. ההיצע במחזור של BCP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 455.53K.