BitMeme (BTM) טוקנומיקה
BitMeme (BTM) מידע
Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem.
The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform).
By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies.
BitMeme (BTM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BitMeme (BTM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
BitMeme (BTM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של BitMeme (BTM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BTM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BTMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BTMטוקניומיקה, חקרו אתBTMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BTM חיזוי מחיר
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.