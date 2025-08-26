Bitget Staked SOL (BGSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 205.93 $ 205.93 $ 205.93 24 שעות נמוך $ 234.21 $ 234.21 $ 234.21 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 205.93$ 205.93 $ 205.93 גבוה 24 שעות $ 234.21$ 234.21 $ 234.21 שיא כל הזמנים $ 234.21$ 234.21 $ 234.21 המחיר הנמוך ביותר $ 102.03$ 102.03 $ 102.03 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.52% שינוי מחיר (1D) -7.76% שינוי מחיר (7D) +2.11% שינוי מחיר (7D) +2.11%

Bitget Staked SOL (BGSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $205.94. במהלך 24 השעות האחרונות, BGSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 205.93 לבין שיא של $ 234.21, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 234.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 102.03.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BGSOL השתנה ב -2.52% במהלך השעה האחרונה, -7.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitget Staked SOL (BGSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M אספקת מחזור 87.09K 87.09K 87.09K אספקה כוללת 87,092.29 87,092.29 87,092.29

שווי השוק הנוכחי של Bitget Staked SOL הוא $ 17.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BGSOL הוא 87.09K, עם היצע כולל של 87092.29. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.93M.