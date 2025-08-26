עוד על BTCT

BTCT מידע על מחיר

BTCT אתר רשמי

BTCT טוקניומיקה

BTCT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bitcoin TRC20 סֵמֶל

Bitcoin TRC20 מחיר (BTCT)

לא רשום

1 BTCT ל USDמחיר חי:

$110,272
$110,272$110,272
-1.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bitcoin TRC20 (BTCT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:27:43 (UTC+8)

Bitcoin TRC20 (BTCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 108,405
$ 108,405$ 108,405
24 שעות נמוך
$ 112,863
$ 112,863$ 112,863
גבוה 24 שעות

$ 108,405
$ 108,405$ 108,405

$ 112,863
$ 112,863$ 112,863

$ 203,879
$ 203,879$ 203,879

$ 15,564.94
$ 15,564.94$ 15,564.94

-0.62%

-1.58%

-3.83%

-3.83%

Bitcoin TRC20 (BTCT) המחיר בזמן אמת של הוא $110,272. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,405 לבין שיא של $ 112,863, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 203,879, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15,564.94.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCT השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin TRC20 (BTCT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 244.05K
$ 244.05K$ 244.05K

$ 2.76B
$ 2.76B$ 2.76B

0.00
0.00 0.00

25,000.0
25,000.0 25,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin TRC20 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 244.05K. ההיצע במחזור של BTCT הוא 0.00, עם היצע כולל של 25000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.76B.

Bitcoin TRC20 (BTCT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin TRC20ל USDהיה $ -1,779.1696892701.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin TRC20 ל USDהיה . $ -7,587.3642048000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin TRC20 ל USDהיה $ +3,436.7702336000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin TRC20ל USDהיה $ +2,132.32422497694.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1,779.1696892701-1.58%
30 ימים$ -7,587.3642048000-6.88%
60 ימים$ +3,436.7702336000+3.12%
90 ימים$ +2,132.32422497694+1.97%

מה זהBitcoin TRC20 (BTCT)

BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bitcoin TRC20 (BTCT) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin TRC20תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin TRC20 (BTCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin TRC20 (BTCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin TRC20.

בדוק את Bitcoin TRC20 תחזית המחיר עכשיו‏!

BTCT למטבעות מקומיים

Bitcoin TRC20 (BTCT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin TRC20 (BTCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin TRC20 (BTCT)

כמה שווה Bitcoin TRC20 (BTCT) היום?
החי BTCTהמחיר ב USD הוא 110,272 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCT ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCT ל USD הוא $ 110,272. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin TRC20?
שווי השוק של BTCT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCT?
ההיצע במחזור של BTCT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCT?
‏‏BTCT השיג מחיר שיא (ATH) של 203,879 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCT?
BTCT ‏‏רשם מחירATL של 15,564.94 USD.
מהו נפח המסחר של BTCT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCT הוא $ 244.05K USD.
האם BTCT יעלה השנה?
BTCT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:27:43 (UTC+8)

Bitcoin TRC20 (BTCT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.