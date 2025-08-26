Bitcoin TRC20 (BTCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 108,405 גבוה 24 שעות $ 112,863 שיא כל הזמנים $ 203,879 המחיר הנמוך ביותר $ 15,564.94 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -1.58% שינוי מחיר (7D) -3.83%

Bitcoin TRC20 (BTCT) המחיר בזמן אמת של הוא $110,272. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,405 לבין שיא של $ 112,863, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 203,879, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15,564.94.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCT השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin TRC20 (BTCT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 244.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.76B אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 25,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin TRC20 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 244.05K. ההיצע במחזור של BTCT הוא 0.00, עם היצע כולל של 25000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.76B.