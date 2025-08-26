עוד על BINK

Bink AI סֵמֶל

Bink AI מחיר (BINK)

לא רשום

1 BINK ל USDמחיר חי:

$0.00031222
$0.00031222$0.00031222
-3.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bink AI (BINK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:36:21 (UTC+8)

Bink AI (BINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00237282
$ 0.00237282$ 0.00237282

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-3.53%

-24.23%

-24.23%

Bink AI (BINK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00237282, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BINK השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bink AI (BINK) מידע שוק

$ 270.33K
$ 270.33K$ 270.33K

--
----

$ 270.33K
$ 270.33K$ 270.33K

860.65M
860.65M 860.65M

860,651,924.2395035
860,651,924.2395035 860,651,924.2395035

שווי השוק הנוכחי של Bink AI הוא $ 270.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINK הוא 860.65M, עם היצע כולל של 860651924.2395035. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 270.33K.

Bink AI (BINK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bink AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBink AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBink AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bink AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.53%
30 ימים$ 0-24.90%
60 ימים$ 0-60.78%
90 ימים$ 0--

מה זהBink AI (BINK)

Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications.

Bink AI (BINK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bink AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bink AI (BINK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bink AI (BINK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bink AI.

בדוק את Bink AI תחזית המחיר עכשיו‏!

BINK למטבעות מקומיים

Bink AI (BINK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bink AI (BINK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BINK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bink AI (BINK)

כמה שווה Bink AI (BINK) היום?
החי BINKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BINK ל USD?
המחיר הנוכחי של BINK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bink AI?
שווי השוק של BINK הוא $ 270.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BINK?
ההיצע במחזור של BINK הוא 860.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BINK?
‏‏BINK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00237282 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BINK?
BINK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BINK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BINK הוא -- USD.
האם BINK יעלה השנה?
BINK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BINK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:36:21 (UTC+8)

Bink AI (BINK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

