Binance Wrapped BTC (BBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 108,831 $ 108,831 $ 108,831 24 שעות נמוך $ 112,580 $ 112,580 $ 112,580 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 108,831$ 108,831 $ 108,831 גבוה 24 שעות $ 112,580$ 112,580 $ 112,580 שיא כל הזמנים $ 1,893,429$ 1,893,429 $ 1,893,429 המחיר הנמוך ביותר $ 9,771.06$ 9,771.06 $ 9,771.06 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.76% שינוי מחיר (1D) -1.36% שינוי מחיר (7D) -3.80% שינוי מחיר (7D) -3.80%

Binance Wrapped BTC (BBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,521. במהלך 24 השעות האחרונות, BBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,831 לבין שיא של $ 112,580, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,893,429, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9,771.06.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBTC השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Binance Wrapped BTC (BBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 320.47M$ 320.47M $ 320.47M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 2,900.0 2,900.0 2,900.0

שווי השוק הנוכחי של Binance Wrapped BTC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 36.98K. ההיצע במחזור של BBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 2900.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 320.47M.