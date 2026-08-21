BigWater מחיר היום

מחיר BigWater (BIGW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00159868, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIGW ל USD הוא $ 0.00159868 לכל BIGW.

BigWater כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,468,385, עם היצע במחזור של 918.50M BIGW. ב‑24 השעות האחרונות, BIGW סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00281767, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BIGW נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.22.

BigWater (BIGW) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) $ 22.22$ 22.22 $ 22.22 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.99M$ 15.99M $ 15.99M אספקת מחזור 918.50M 918.50M 918.50M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BigWater הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.22. ההיצע במחזור של BIGW הוא 918.50M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.99M.