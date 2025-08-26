Bedrock BTC (BRBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 116,166 24 שעות נמוך $ 116,166 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 623,585 המחיר הנמוך ביותר $ 70,739 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) +0.42%

Bedrock BTC (BRBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $116,166. במהלך 24 השעות האחרונות, BRBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 116,166 לבין שיא של $ 116,166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 623,585, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 70,739.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRBTC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bedrock BTC (BRBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 40.90M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.90M אספקת מחזור 352.11 אספקה כוללת 352.11131748

שווי השוק הנוכחי של Bedrock BTC הוא $ 40.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRBTC הוא 352.11, עם היצע כולל של 352.11131748. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.90M.