Bedrock BTC סֵמֶל

Bedrock BTC מחיר (BRBTC)

לא רשום

1 BRBTC ל USDמחיר חי:

0.00%1D
USD
Bedrock BTC (BRBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:59:14 (UTC+8)

Bedrock BTC (BRBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

0.00%

+0.42%

+0.42%

Bedrock BTC (BRBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $116,166. במהלך 24 השעות האחרונות, BRBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 116,166 לבין שיא של $ 116,166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 623,585, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 70,739.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRBTC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bedrock BTC (BRBTC) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Bedrock BTC הוא $ 40.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRBTC הוא 352.11, עם היצע כולל של 352.11131748. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.90M.

Bedrock BTC (BRBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bedrock BTCל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBedrock BTC ל USDהיה . $ -185.1686040000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBedrock BTC ל USDהיה $ +13,336.8906774000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bedrock BTCל USDהיה $ +6,937.2157881394.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ -185.1686040000-0.15%
60 ימים$ +13,336.8906774000+11.48%
90 ימים$ +6,937.2157881394+6.35%

מה זהBedrock BTC (BRBTC)

brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.

Bedrock BTC (BRBTC) משאב

האתר הרשמי

Bedrock BTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bedrock BTC (BRBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bedrock BTC (BRBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bedrock BTC.

בדוק את Bedrock BTC תחזית המחיר עכשיו‏!

Bedrock BTC (BRBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bedrock BTC (BRBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bedrock BTC (BRBTC)

כמה שווה Bedrock BTC (BRBTC) היום?
החי BRBTCהמחיר ב USD הוא 116,166 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של BRBTC ל USD הוא $ 116,166. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bedrock BTC?
שווי השוק של BRBTC הוא $ 40.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRBTC?
ההיצע במחזור של BRBTC הוא 352.11 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRBTC?
‏‏BRBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 623,585 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRBTC?
BRBTC ‏‏רשם מחירATL של 70,739 USD.
מהו נפח המסחר של BRBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRBTC הוא -- USD.
האם BRBTC יעלה השנה?
BRBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Bedrock BTC (BRBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.