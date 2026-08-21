AxCNH מחיר היום

מחיר AxCNH (AXCNH) בזמן אמת היום הוא $ 0.147772, עם שינוי של 0.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AXCNH ל USD הוא $ 0.147772 לכל AXCNH.

AxCNH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,784,644, עם היצע במחזור של 39.13M AXCNH. ב‑24 השעות האחרונות, AXCNH סחר בין $ 0.145645 (נמוך) ל $ 0.149975 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.594466, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01171476.

ביצועים לטווח קצר, AXCNH נע ב -0.91% בשעה האחרונה ו -39.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.50.

AxCNH (AXCNH) מידע שוק

שווי שוק $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M נפח (24 שעות) $ 54.50$ 54.50 $ 54.50 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M אספקת מחזור 39.13M 39.13M 39.13M אספקה כוללת 39,128,445.8 39,128,445.8 39,128,445.8

שווי השוק הנוכחי של AxCNH הוא $ 5.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.50. ההיצע במחזור של AXCNH הוא 39.13M, עם היצע כולל של 39128445.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.78M.