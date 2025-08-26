Astroport (ASTRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00502132 גבוה 24 שעות $ 0.00545803 שיא כל הזמנים $ 0.349783 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00465469 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.04% שינוי מחיר (1D) +3.54% שינוי מחיר (7D) -3.88%

Astroport (ASTRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00523463. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00502132 לבין שיא של $ 0.00545803, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.349783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00465469.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRO השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, +3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astroport (ASTRO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.24M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.81M אספקת מחזור 423.66M אספקה כוללת 1,099,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של Astroport הוא $ 2.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRO הוא 423.66M, עם היצע כולל של 1099999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.81M.