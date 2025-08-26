Astroport מחיר (ASTRO)
Astroport (ASTRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00523463. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00502132 לבין שיא של $ 0.00545803, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.349783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00465469.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRO השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, +3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Astroport הוא $ 2.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRO הוא 423.66M, עם היצע כולל של 1099999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.81M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Astroportל USDהיה $ +0.00017921.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAstroport ל USDהיה . $ -0.0024803629.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAstroport ל USDהיה $ -0.0022321001.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Astroportל USDהיה $ -0.005713419027633418.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00017921
|+3.54%
|30 ימים
|$ -0.0024803629
|-47.38%
|60 ימים
|$ -0.0022321001
|-42.64%
|90 ימים
|$ -0.005713419027633418
|-52.18%
Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.
