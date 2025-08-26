עוד על ASUSDF

Aster Staked USDF סֵמֶל

Aster Staked USDF מחיר (ASUSDF)

1 ASUSDF ל USDמחיר חי:

+0.20%1D
Aster Staked USDF (ASUSDF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:56:31 (UTC+8)

Aster Staked USDF (ASUSDF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.39%

+0.30%

+0.58%

+0.58%

Aster Staked USDF (ASUSDF) המחיר בזמן אמת של הוא $1.036. במהלך 24 השעות האחרונות, ASUSDF נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.026 לבין שיא של $ 1.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASUSDFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.990153.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASUSDF השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, +0.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aster Staked USDF (ASUSDF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aster Staked USDF הוא $ 24.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASUSDF הוא 23.51M, עם היצע כולל של 23508591.06661775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.29M.

Aster Staked USDF (ASUSDF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aster Staked USDFל USDהיה $ +0.00308798.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAster Staked USDF ל USDהיה . $ +0.0088805920.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAster Staked USDF ל USDהיה $ +0.0154701736.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aster Staked USDFל USDהיה $ +0.0211812563392484.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00308798+0.30%
30 ימים$ +0.0088805920+0.86%
60 ימים$ +0.0154701736+1.49%
90 ימים$ +0.0211812563392484+2.09%

מה זהAster Staked USDF (ASUSDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Aster Staked USDF (ASUSDF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Aster Staked USDFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aster Staked USDF (ASUSDF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aster Staked USDF (ASUSDF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aster Staked USDF.

בדוק את Aster Staked USDF תחזית המחיר עכשיו‏!

ASUSDF למטבעות מקומיים

Aster Staked USDF (ASUSDF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aster Staked USDF (ASUSDF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASUSDF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aster Staked USDF (ASUSDF)

כמה שווה Aster Staked USDF (ASUSDF) היום?
החי ASUSDFהמחיר ב USD הוא 1.036 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASUSDF ל USD?
המחיר הנוכחי של ASUSDF ל USD הוא $ 1.036. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aster Staked USDF?
שווי השוק של ASUSDF הוא $ 24.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASUSDF?
ההיצע במחזור של ASUSDF הוא 23.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASUSDF?
‏‏ASUSDF השיג מחיר שיא (ATH) של 1.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASUSDF?
ASUSDF ‏‏רשם מחירATL של 0.990153 USD.
מהו נפח המסחר של ASUSDF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASUSDF הוא -- USD.
האם ASUSDF יעלה השנה?
ASUSDF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASUSDF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:56:31 (UTC+8)

