Aster Staked USDF (ASUSDF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 24 שעות נמוך $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 גבוה 24 שעות $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 שיא כל הזמנים $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.990153$ 0.990153 $ 0.990153 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) +0.30% שינוי מחיר (7D) +0.58% שינוי מחיר (7D) +0.58%

Aster Staked USDF (ASUSDF) המחיר בזמן אמת של הוא $1.036. במהלך 24 השעות האחרונות, ASUSDF נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.026 לבין שיא של $ 1.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASUSDFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.990153.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASUSDF השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, +0.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aster Staked USDF (ASUSDF) מידע שוק

שווי שוק $ 24.29M$ 24.29M $ 24.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.29M$ 24.29M $ 24.29M אספקת מחזור 23.51M 23.51M 23.51M אספקה כוללת 23,508,591.06661775 23,508,591.06661775 23,508,591.06661775

שווי השוק הנוכחי של Aster Staked USDF הוא $ 24.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASUSDF הוא 23.51M, עם היצע כולל של 23508591.06661775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.29M.