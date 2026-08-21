Artcoin מחיר היום

מחיר Artcoin (ARTCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARTCOIN ל USD הוא $ 0 לכל ARTCOIN.

Artcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,758, עם היצע במחזור של 1.00B ARTCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, ARTCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARTCOIN נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -52.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Artcoin (ARTCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 44.76K$ 44.76K $ 44.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.76K$ 44.76K $ 44.76K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Artcoin הוא $ 44.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARTCOIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.76K.