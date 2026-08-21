AMC מחיר היום

מחיר AMC (AMC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMC ל USD הוא $ 0 לכל AMC.

AMC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 252,979, עם היצע במחזור של 1.00B AMC. ב‑24 השעות האחרונות, AMC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02844162, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMC נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +13.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.63K.

AMC (AMC) מידע שוק

שווי שוק $ 252.98K$ 252.98K $ 252.98K נפח (24 שעות) $ 2.63K$ 2.63K $ 2.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 252.98K$ 252.98K $ 252.98K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AMC הוא $ 252.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.63K. ההיצע במחזור של AMC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 252.98K.