Alpha Fi מחיר היום

מחיר Alpha Fi (ALPHA) בזמן אמת היום הוא $ 0.669974, עם שינוי של 6.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPHA ל USD הוא $ 0.669974 לכל ALPHA.

Alpha Fi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,672,423, עם היצע במחזור של 9.96M ALPHA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPHA סחר בין $ 0.626597 (נמוך) ל $ 0.676306 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.39, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.545245.

ביצועים לטווח קצר, ALPHA נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו +10.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.82K.

Alpha Fi (ALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M נפח (24 שעות) $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M אספקת מחזור 9.96M 9.96M 9.96M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Alpha Fi הוא $ 6.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.82K. ההיצע במחזור של ALPHA הוא 9.96M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.70M.