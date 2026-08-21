Alchemix ETH מחיר היום

מחיר Alchemix ETH (ALETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,287.83, עם שינוי של 4.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALETH ל USD הוא $ 2,287.83 לכל ALETH.

Alchemix ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,950,341, עם היצע במחזור של 8.28K ALETH. ב‑24 השעות האחרונות, ALETH סחר בין $ 2,169.77 (נמוך) ל $ 2,327.54 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,858.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,070.0.

ביצועים לטווח קצר, ALETH נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +23.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 104.71K.

Alchemix ETH (ALETH) מידע שוק

שווי שוק $ 18.95M$ 18.95M $ 18.95M נפח (24 שעות) $ 104.71K$ 104.71K $ 104.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.95M$ 18.95M $ 18.95M אספקת מחזור 8.28K 8.28K 8.28K אספקה כוללת 8,281.01203239806 8,281.01203239806 8,281.01203239806

שווי השוק הנוכחי של Alchemix ETH הוא $ 18.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 104.71K. ההיצע במחזור של ALETH הוא 8.28K, עם היצע כולל של 8281.01203239806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.95M.