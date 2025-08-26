AIRian (AIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00404318 גבוה 24 שעות $ 0.00511307 שיא כל הזמנים $ 0.116475 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00201988 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.07% שינוי מחיר (1D) -19.10% שינוי מחיר (7D) -20.53%

AIRian (AIR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00413457. במהלך 24 השעות האחרונות, AIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00404318 לבין שיא של $ 0.00511307, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00201988.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIR השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -19.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIRian (AIR) מידע שוק

שווי שוק $ 778.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.13M אספקת מחזור 188.25M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AIRian הוא $ 778.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIR הוא 188.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.13M.