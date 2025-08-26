עוד על AIR

AIRian סֵמֶל

AIRian מחיר (AIR)

לא רשום

1 AIR ל USDמחיר חי:

$0.00413457
$0.00413457
-19.10%1D
USD
AIRian (AIR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:16:47 (UTC+8)

AIRian (AIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00404318
$ 0.00404318
24 שעות נמוך
$ 0.00511307
$ 0.00511307
גבוה 24 שעות

$ 0.00404318
$ 0.00404318

$ 0.00511307
$ 0.00511307

$ 0.116475
$ 0.116475

$ 0.00201988
$ 0.00201988

+1.07%

-19.10%

-20.53%

-20.53%

AIRian (AIR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00413457. במהלך 24 השעות האחרונות, AIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00404318 לבין שיא של $ 0.00511307, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00201988.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIR השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -19.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIRian (AIR) מידע שוק

$ 778.33K
$ 778.33K

--
--

$ 4.13M
$ 4.13M

188.25M
188.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AIRian הוא $ 778.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIR הוא 188.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.13M.

AIRian (AIR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AIRianל USDהיה $ -0.000976377700927425.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIRian ל USDהיה . $ -0.0002114208.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIRian ל USDהיה $ -0.0012272371.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AIRianל USDהיה $ -0.002583295387337653.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000976377700927425-19.10%
30 ימים$ -0.0002114208-5.11%
60 ימים$ -0.0012272371-29.68%
90 ימים$ -0.002583295387337653-38.45%

מה זהAIRian (AIR)

Building the world's largest community by onboarding over 20 running and marathon event IPs onto Web3 through DePin/Sport-AI/Social-Fi

AIRianתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIRian (AIR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIRian (AIR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIRian.

בדוק את AIRian תחזית המחיר עכשיו‏!

AIR למטבעות מקומיים

AIRian (AIR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIRian (AIR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AIRian (AIR)

כמה שווה AIRian (AIR) היום?
החי AIRהמחיר ב USD הוא 0.00413457 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIR ל USD?
המחיר הנוכחי של AIR ל USD הוא $ 0.00413457. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIRian?
שווי השוק של AIR הוא $ 778.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIR?
ההיצע במחזור של AIR הוא 188.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIR?
‏‏AIR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.116475 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIR?
AIR ‏‏רשם מחירATL של 0.00201988 USD.
מהו נפח המסחר של AIR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIR הוא -- USD.
האם AIR יעלה השנה?
AIR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:16:47 (UTC+8)

