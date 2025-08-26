Aion (AION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 11.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -0.22%

Aion (AION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AION השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aion (AION) מידע שוק

שווי שוק $ 287.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 287.99K אספקת מחזור 551.65M אספקה כוללת 551,649,392.0

שווי השוק הנוכחי של Aion הוא $ 287.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AION הוא 551.65M, עם היצע כולל של 551649392.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 287.99K.