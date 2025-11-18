Agentic Studio מחיר היום

מחיר Agentic Studio (AGENTIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00345544, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGENTIC ל USD הוא $ 0.00345544 לכל AGENTIC.

Agentic Studio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,277.19, עם היצע במחזור של 5.00M AGENTIC. ב‑24 השעות האחרונות, AGENTIC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01998756, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0031784.

ביצועים לטווח קצר, AGENTIC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Agentic Studio (AGENTIC) מידע שוק

שווי שוק $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K אספקת מחזור 5.00M 5.00M 5.00M אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

