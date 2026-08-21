Aave v3 cbETH מחיר היום

מחיר Aave v3 cbETH (ACBETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,671.26, עם שינוי של 4.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACBETH ל USD הוא $ 2,671.26 לכל ACBETH.

Aave v3 cbETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 134,854,210, עם היצע במחזור של 50.48K ACBETH. ב‑24 השעות האחרונות, ACBETH סחר בין $ 2,547.85 (נמוך) ל $ 2,702.56 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 27,913, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,534.52.

ביצועים לטווח קצר, ACBETH נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +24.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave v3 cbETH (ACBETH) מידע שוק

שווי שוק $ 134.85M$ 134.85M $ 134.85M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 134.85M$ 134.85M $ 134.85M אספקת מחזור 50.48K 50.48K 50.48K אספקה כוללת 50,483.35519356602 50,483.35519356602 50,483.35519356602

שווי השוק הנוכחי של Aave v3 cbETH הוא $ 134.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ACBETH הוא 50.48K, עם היצע כולל של 50483.35519356602. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.85M.