Zelwin (ZLW) מידע ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. אתר רשמי: https://zelwin.com/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C קנה ZLWעכשיו!

Zelwin (ZLW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zelwin (ZLW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 130.92K $ 130.92K $ 130.92K ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (שווי מדולל מלא): $ 543.00K $ 543.00K $ 543.00K שיא כל הזמנים: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 שפל כל הזמנים: $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 מחיר נוכחי: $ 0.00181 $ 0.00181 $ 0.00181 למידע נוסף על Zelwin (ZLW) מחיר

Zelwin (ZLW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zelwin (ZLW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZLW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZLWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZLWטוקניומיקה, חקרו אתZLWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZLW מעוניין להוסיף את Zelwin (ZLW) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ZLW, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ZLW ב-MEXC עכשיו!

Zelwin (ZLW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZLWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZLW עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZLW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZLW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZLW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZLWעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

