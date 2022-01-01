XYO (XYO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי XYO (XYO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

XYO (XYO) מידע XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. אתר רשמי: https://xyo.network/ מסמך לבן: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b קנה XYOעכשיו!

XYO (XYO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XYO (XYO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 138.14M $ 138.14M $ 138.14M ההיצע הכולל: $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B אספקה במחזור: $ 13.48B $ 13.48B $ 13.48B FDV (שווי מדולל מלא): $ 142.79M $ 142.79M $ 142.79M שיא כל הזמנים: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 שפל כל הזמנים: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 מחיר נוכחי: $ 0.01025 $ 0.01025 $ 0.01025 למידע נוסף על XYO (XYO) מחיר

XYO (XYO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XYO (XYO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XYO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XYOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XYOטוקניומיקה, חקרו אתXYOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

