Symbol (XYM) מידע Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. אתר רשמי: https://docs.symbol.dev/ מסמך לבן: https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf סייר בלוקים: https://symbol.fyi/ קנה XYMעכשיו!

Symbol (XYM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Symbol (XYM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 44.91M $ 44.91M $ 44.91M ההיצע הכולל: $ 8.47B $ 8.47B $ 8.47B אספקה במחזור: $ 6.18B $ 6.18B $ 6.18B FDV (שווי מדולל מלא): $ 65.45M $ 65.45M $ 65.45M שיא כל הזמנים: $ 0.08816 $ 0.08816 $ 0.08816 שפל כל הזמנים: $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 מחיר נוכחי: $ 0.007272 $ 0.007272 $ 0.007272 למידע נוסף על Symbol (XYM) מחיר

Symbol (XYM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Symbol (XYM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XYM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XYMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XYMטוקניומיקה, חקרו אתXYMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

