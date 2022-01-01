XO Protocol (XOXO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי XO Protocol (XOXO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

XO Protocol (XOXO) מידע XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience. אתר רשמי: https://xoapp.co מסמך לבן: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be קנה XOXOעכשיו!

XO Protocol (XOXO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XO Protocol (XOXO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M שיא כל הזמנים: $ 0.05239 $ 0.05239 $ 0.05239 שפל כל הזמנים: $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 מחיר נוכחי: $ 0.0012528 $ 0.0012528 $ 0.0012528 למידע נוסף על XO Protocol (XOXO) מחיר

XO Protocol (XOXO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XO Protocol (XOXO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XOXO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XOXOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XOXOטוקניומיקה, חקרו אתXOXOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XOXO מעוניין להוסיף את XO Protocol (XOXO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XOXO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XOXO ב-MEXC עכשיו!

XO Protocol (XOXO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XOXOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XOXO עכשיו את היסטוריית המחירים!

XOXO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XOXO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XOXO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XOXOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

