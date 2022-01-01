Neurai (XNA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Neurai (XNA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Neurai (XNA) מידע Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. אתר רשמי: https://neurai.org סייר בלוקים: https://neuraiexplorer.com

Neurai (XNA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Neurai (XNA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M ההיצע הכולל: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B אספקה במחזור: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M שיא כל הזמנים: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 שפל כל הזמנים: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 מחיר נוכחי: $ 0.0001374 $ 0.0001374 $ 0.0001374 למידע נוסף על Neurai (XNA) מחיר

Neurai (XNA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Neurai (XNA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XNA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XNAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XNAטוקניומיקה, חקרו אתXNAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XNA מעוניין להוסיף את Neurai (XNA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XNA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Neurai (XNA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XNAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

XNA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XNA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XNA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

