XELS (XELS) מידע XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits. אתר רשמי: https://www.gxgateway.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x397Deb686C72384FAd502A81f4d7fDb89e1f1280 קנה XELSעכשיו!

XELS (XELS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XELS (XELS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 916.02K $ 916.02K $ 916.02K ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 916.02K $ 916.02K $ 916.02K שיא כל הזמנים: $ 59.5 $ 59.5 $ 59.5 שפל כל הזמנים: $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 מחיר נוכחי: $ 0.04362 $ 0.04362 $ 0.04362 למידע נוסף על XELS (XELS) מחיר

XELS (XELS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XELS (XELS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XELS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XELSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XELSטוקניומיקה, חקרו אתXELSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XELS מעוניין להוסיף את XELS (XELS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XELS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XELS ב-MEXC עכשיו!

XELS (XELS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XELSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XELS עכשיו את היסטוריית המחירים!

XELS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XELS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XELS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XELSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

