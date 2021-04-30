XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

שֵׁםXELS

דירוגNo.2170

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.40%

אספקת מחזור21,000,000

מקסימום היצע21,000,000

אספקה כוללת21,000,000

שיעור מחזור1%

תאריך הנפקה2021-04-30 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים5.4720479829280375,2022-06-11

המחיר הנמוך ביותר0.035240446976008484,2025-05-25

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואXELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

Loading...