XCarnival (XCV) מידע XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. אתר רשמי: https://xcarnival.fi/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8 קנה XCVעכשיו!

XCarnival (XCV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XCarnival (XCV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 790.64M $ 790.64M $ 790.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M שיא כל הזמנים: $ 2.063 $ 2.063 $ 2.063 שפל כל הזמנים: $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 מחיר נוכחי: $ 0.001275 $ 0.001275 $ 0.001275 למידע נוסף על XCarnival (XCV) מחיר

XCarnival (XCV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XCarnival (XCV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XCV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XCVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XCVטוקניומיקה, חקרו אתXCVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XCV מעוניין להוסיף את XCarnival (XCV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XCV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XCV ב-MEXC עכשיו!

XCarnival (XCV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XCVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XCV עכשיו את היסטוריית המחירים!

XCV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XCV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XCV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XCVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

